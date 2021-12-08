62 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و81 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 387 ألفاً و672 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد والمخالطين لها وعزلها.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصّي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 62 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 742 ألفاً و438 حالة.

‌‎كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2149 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 81 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 737 ألفاً و481 حالة.

وأعلنت عن تقديم 39 ألفاً و497 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى أمس، 22 مليوناً و12 ألفاً و367 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 222.56 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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