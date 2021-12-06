50 إصابة جديدة بـ «كورونا» و75 حالة شفاء

المصدر: ‌‎أبوظبي ■ وام

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 191 ألفاً و313 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» والمخالطين لهم وعزلهم. ‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة في الكشف عن 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 742 ألفاً و328 حالة.

وأعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2148 حالة.

وأفادت بشفاء 75 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 737 ألفاً و330 حالة.

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