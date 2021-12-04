51 إصابة جديدة بكورونا و69 حالة شفاء

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 185 ألفاً و406 فحوصات جديدة خلال الساعات الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك ‌‎تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» والمخالطين لهم وعزلهم. ‌‎

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص بالدولة في الكشف عن 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 742 ألفاً و278 حالة. ‌‎كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة في الساعات الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2148 حالة. ‌‎

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 69 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 737 ألفاً و255 حالة.