64 إصابة جديدة بـ «كورونا» و83 حالة شفاء

المصدر: ‌‎أبوظبي ■ وام

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 248 ألفاً و38 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم وعزلهم. ‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة في الكشف عن 64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 742 ألفاً و173 حالة. وأعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2148 حالة. ‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 83 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 737 ألفاً و107 حالات.

• 737.1ألف حالة شفاء بالدولة من فيروس كورونا.

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