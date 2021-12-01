«الصحة» تعلن تسجيل أول إصابة بالمتحور «أوميكرون» في الامارات

المصدر: أبوظبي -وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور «أوميكرون» لسيدة إفريقية قادمة من دولة أفريقية مرورا بدولة عربية وحاصلة على جرعتي لقاح كوفيد 19 حسب البروتوكول الوطني المعتمد.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم عزل المصابة ومتابعة حالتها حيث لم تظهر عليها أية أعراض كما تم عزل المخالطين لها واتخاذ كافة الاجراءات الصحية اللازمة.

وأكدت الوزارة جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع مختلف التحورات من خلال اتخاذ كافة الاجراءات الاستباقية من خلال التقصي واجراءات الفحوصات اللازمة.

و شددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على أهمية أخذ اللقاح والحصول أيضا على الجرعة الداعمة حيث تساهم التطعيمات في رفع المناعة والوقاية من الأعراض الشديدة والوفيات خاصةً في ظل المتحورات.

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