58 إصابة جديدة بـ «كورونا» و84 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي ■ وام

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 213 ألفاً و168 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك ‌‎تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة في الكشف عن 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 741 ألفاً و976 حالة. وأفادت الوزارة بعدم تسجيل أي حالة وفاة في الساعات الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2146 حالة، معلنة شفاء 84 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 736 ألفاً و862 حالة.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة تقديم 9518 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 21 مليوناً و844 ألفاً و621 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 220.87 جرعة لكل 100 شخص، ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح، سعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم.

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