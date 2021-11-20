«صحة دبي»: تقنية متطوّرة لعلاج التهابات المفاصل المزمنة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بدأت هيئة الصحة بدبي، ممثلة في مستشفى دبي، باستخدام تقنية متطورة لعلاج التهاب المفاصل المزمن، من خلال الحقن الموضعي لمادة اليوتيريوم 90 المشع داخل المفصل المصاب، لتكون الهيئة أول مؤسسة صحية على مستوى الدولة ومنطقة الخليج العربي، تستخدم هذه التقنية المتطورة كبديل للجراحات المتقدمة لعلاج التهابات المفاصل المزمنة.

ويأتي استخدام هذه التقنية الجديدة ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي، لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في المجال الطبي، وتسخير وتوظيف التقنيات والحلول الذكية لخدمة المرضى، وبما يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية على الخريطة العالمية كوجهة مثالية لطالبي العلاج والاستشفاء.

وكان فريق طبي متخصص يمثل مركز دبي للطب النووي والتصوير الجزيئي، وقسم الأمراض الروماتيزمية أجرى زيارة إلى أكبر مركز لعلاج التهابات المفاصل بالحقن الموضعي للمواد المشعة في مدينة دوسلدوروف في ألمانيا.

واطلع الفريق على أحدث طرق علاج التهابات المفاصل المزمنة في قسم الطب النووي، باستخدام حقن المفاصل الموضعي بالمواد المشعة. ونجح أطباء مستشفى دبي في علاج أول حالة بهذه التقنية بمركز دبي للطب النووي والتصوير الجزيئي، تحت إشراف رئيسة قسم الطب النووي، الدكتورة بتول البلوشي، وبمشاركة أخصائي الطب النووي الدكتور عمرو الحناوي، وأخصائي الأمراض الروماتيزمية الدكتور أحمد عبدالمنعم.

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