66 إصابة جديدة بـ «كورونا» دون وفيات

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 254 ألفاً و300 فحص جديد خلال الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الحالات المصابة بفيروس كورونا، إذ أسهمت الفحوص في الكشف عن 66 حالة إصابة جديدة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 740 ألفاً و945 حالة.

‌‎كما أعلنت عدم تسجيل أي حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2143 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 92 حالة جديدة لمصابين، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 735 ألفاً و549 حالة.

وأعلنت عن تقديم 16 ألفاً و255 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 21 مليوناً و553 ألفاً و953 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 217.93 جرعة لكل 100 شخص.

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