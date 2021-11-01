81 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و118 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 287 ألفاً و876 فحصاً جديداً، خلال الساعات الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، والمخالطين لهم، وعزلهم.

‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 81 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 739 ألفاً و905 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2136 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة عن شفاء 118 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 734 و132 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن تقديم 49 ألفاً و584 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 21 مليوناً و150 ألفاً و96 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 213.84 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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