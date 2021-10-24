84 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 299 ألفاً و806 فحوصات جديدة، بهدف اكتشاف الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد،

خلال الساعات الماضية، حيث أسهمت في الكشف عن 84 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 739 ألفاً و190 حالة. كما أعلنت عن وفاة حالة مصابة من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2129 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 119 حالة جديدة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 733 ألفاً و127 حالة. كما أعلنت عن تقديم 12 ألفاً و376 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 20 مليوناً و877 ألفاً و14 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 211.18 جرعة لكل 100 شخص.

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