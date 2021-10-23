وزير الصحة: دعم محمد بن زايد لمكافحة شلل الأطفال ساعد ملايين البشر لينعموا بحياة صحية

المصدر: دبي - وام

أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجهود مكافحة شلل الأطفال أسهم في مساعدة ملايين البشر لينعموا بحياة صحية.

وقال معاليه - في تصريح اليوم بمناسبة اليوم العالمي لشلل الأطفال الذي يوافق 24 أكتوبر من كل عام - إن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً ومتقدماً في مجال استئصال شلل الأطفال ومكافحة الإصابة به حيث أولت القيادة الحكيمة للدولة البرنامج الوطني لاستئصال شلل الأطفال أهمية قصوى باعتباره من الإنجازات الصحية الوطنية الهامة وما زالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تواصل جهودها للمحافظة على هذا الإنجاز بإرساء نظام قوي وفعّال يعزز صحة المجتمع.

وأشار معاليه إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كان له الدور البارز منذ العام 2011 في دعم الجهود الدولية للقضاء على شلل الأطفال، ولفت إلى إشادة اللجنة الفرعية لإقليم شرق المتوسط التابعة لمنظمة الصحة العالمية المعنية باستئصال شلل الأطفال والتصدي لفاشياته مؤخرا بالدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجهود مكافحة شلل الأطفال، وما يقدّمه سموه من تمويل في هذا الشأن وهو ما يعكس حرص والتزام سموه الإنساني على مد يد العون إلى ملايين البشر لكي ينعموا بحياة صحية وكريمة.

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