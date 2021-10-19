104 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» دون وفيات

المصدر: ‌أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 258 ألفاً و717 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم، وعزلهم.

‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة في الكشف عن 104 حالات إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 738 ألفاً و690 حالة. ‌كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة في الساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2120 حالة. ‌كما أعلنت عن شفاء 142 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 732 ألفاً و438 حالة.

وأعلنت تقديم 23 ألفاً و199 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 20 مليوناً و725 ألفاً و97 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 209.55 جرعات لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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