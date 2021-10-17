115 إصابة جديدة بـ «كورونا» دون وفيات

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 362 ألفاً و508 فحوص جديدة، خلال الساعات الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وكشفت عن 115 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 738 ألفاً و487 87 حالة. كما أعلنت عدم تسجيل أي حالة وفاة في الساعة الماضية. وأعلنت عن شفاء 159 حالة جديدة لمصابين، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 732 ألفاً و143 حالة. وأعلنت عن تقديم 41 ألفاً و271 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى أمس، 20 مليوناً و686 ألفاً و282 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 209.16 جرعات لكل 100 شخص.

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