حمدان بن محمد يشيد بعائلة هندية تبرعت بأعضاء طفلها المتوفي لإنقاذ 3 مرضى

المصدر: دبي – موقع الإمارات اليوم

أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بتبرع عائلة هندية بأعضاء طفلها المتوفى والبالغ من العمر سنتين لإنقاذ 3 أطفال مرضى في الإمارات والسعودية، وإعطائهم أمل في الحياة.

وقال سموه في تغريدة على الحساب الرسمي في "تويتر": "وصلني خبراً يجسد أروع مواقف الإنسانية في دبي لعائلة "فيجيت فيجايان" التي قامت بالتبرع بأعضاء طفلها المتوفى والبالغ من العمر سنتين لإنقاذ 3 أطفال مرضى في الإمارات والسعودية وإعطائهم أمل في الحياة بفضل الله تعالى. رحم الله الطفل "فيفان"، وتمنياتي للأطفال الثلاثة بموفور الصحة".

وصلني خبراً يجسد أروع مواقف الإنسانية في دبي لعائلة "فيجيت فيجايان" التي قامت بالتبرع بأعضاء طفلها المتوفى والبالغ من العمر سنتين لإنقاذ 3 أطفال مرضى في الإمارات والسعودية وإعطائهم أمل في الحياة بفضل الله تعالى. رحم الله الطفل "فيفان"، وتمنياتي للأطفال الثلاثة بموفور الصحة. — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) October 13, 2021

وأضاف سموه في تغريدة أخرى: "أشكر جميع الفرق الطبية والقائمين على برنامج زراعة الأعضاء في دولة الإمارات لجهودهم وتفانيهم في هذا العمل الإنساني".

أشكر جميع الفرق الطبية والقائمين على برنامج زراعة الأعضاء في دولة الإمارات لجهودهم وتفانيهم في هذا العمل الإنساني. — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) October 13, 2021

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