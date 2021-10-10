146 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».. و188 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 308 آلاف و740 فحصاً جديداً، خلال الساعات الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، لاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 146 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 737 ألفاً و655 حالة.

كما أعلنت عن وفاة حالتين مصابتين، وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2113 حالة.

وأعلنت عن شفاء 188 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 739 ألفاً و922 حالة.

وأعلنت عن تقديم 40 ألفاً و771 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى أمس، 20 مليوناً و449 ألفاً و897 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 206.77 جرعات لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم.

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