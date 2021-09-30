الإمارات تقدّم أكثر من 20 مليون جرعة لقاح «كورونا»

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 54 ألفاً و675 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها، حتى أمس، 20 مليوناً و18 ألفاً و34 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 202.40 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

كما أعلنت الوزارة عن إجراء 311 ألفاً و669 فحصاً جديداً، خلال الساعات الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 270 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 735 ألفاً و727 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا».

‌كما أعلنت الوزارة عن شفاء 350 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 728 ألفاً و195 حالة.

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