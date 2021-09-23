نبضات.. فريق طبي في دبي ينقذ طفلاً من بتر ساقين مشوهتين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تمكن فريق طبي في دبي من ترميم ساقي طفل، ولد بنقص في الأطراف نتيجة مرض نادر يصيب طفلاً من كل مليون مولود، إذ ولد الطفل التركي محمد صالح دميرزين في عام 2017، بساقين غير مكتملتين ومشوهتين، لانعدام (قصبة الظنبوب) في كلا الطرفين، وكان الحل الطبي إجراء بتر أجزاء من الطرفين.

وقال والد الطفل آدم دميرزين، إنه «فوجئ بتشوه ساقي الطفل، وصدمنا الأطباء بإنهم مضطرون لإجراء عملية بتر في الطرفين، لكننا تواصلنا مع الدكتور مايكل ويبر وهو طبيب ألماني متخصص في جراحة العظام والإصابات في مستشفى آدم فيتال في دبي لعرض حالة الطفل».

ويضيف: «اهتم الطبيب بحالة ابني، وخضع الطفل لسلسلة من العمليات الجراحية التحويلية المعقدة بمستشفى آدم فيتال بدبي على مدار ثلاث سنوات بقيادة الدكتور ويبر».

وتابع : «الآن أصبح ابني يعيش حياة طبيعية وقادراً على المشي والجري ولعب كرة القدم، وتفادينا خيار بتر أجزاء من الساقين».

وقال الدكتور ويبر: «بدأت العمل مع الطفل محمد في عام 2018 وكان عمره ستة أشهر، حيث وضعنا مخططاً تفصيلياً لفهم مدى ونوع تشوهات الطرفين، وكيفية العلاج».

وأكمل: «استخدمنا تقنيات رائدة لإطالة الأطراف باستخدام المثبتات الخارجية وإعادة البناء وزرع الأعضاء، حيث تم زرع الأوتار واستخدام الغضروف لإعادة بناء رأس الركبة».

وأشار الطبيب المعالج إلى إن العمليات استمرت ثلاثة أعوام، آخرها قبل أسابيع، وكانت النتيجة النهائية إنقاذ طرفي الطفل محمد من البتر.

وتابع ويبر: «استقرت وظائف ركبة وساق الطفل، ويعيش حياته بشكل طبيعي دون أي تشوهات، ويمكنه الوقوف بشكل مستقل، والمشي، والركض».

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