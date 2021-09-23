نبضات.. ما أبرز أسباب تشوهات الأجنة؟

المصدر: إعداد: وجيه السباعي

أفاد طبيب استشاري بأن التشوهات الجنينية تحدث داخل الرحم، خلال أي مرحلة من الحمل.

وأضاف استشاري أمراض النساء والولادة وجراحة المناظير والأورام في مستشفى «برايم» بدبي، الدكتور قاسم أحمد، أن أبرز أسباب حدوث معظم التشوهات هي «التدخين، شرب الكحول، بعض الأدوية، التعرض للأشعة أثناء الحمل، إصابة الأم ببعض الأمراض مثل السكري أو زيادة الوزن، تقدم عمر الأم خصوصاً بعد سن الـ40، وجود حالة تشوه جنيني لدى أحد أفراد العائلة». وتابع: «للوقاية من التشوهات الجنينية يجب تناول حمض الفوليك في الأشهر الثلاثة الأولى، والامتناع عن التدخين والكحول، واستشارة الطبيب قبل تناول أي دواء حتى لو كان عشبياً، والحرص على ضبط السكر قبل الحمل ومراجعة الطبيب منذ بداية الحمل».

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