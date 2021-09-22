"الصحة" تقدم 104101 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية

المصدر: أبوظبي_ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 104,101 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 19,653,364 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 198.71 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد - 19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس " كوفيد - 19".

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