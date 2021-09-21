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    40 ألف جرعة لقاح مضاد لـ «كورونا»

    المصدر:
    • أبوظبي ■ وام
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    أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 40 ألفاً و697 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 19 مليوناً و486 ألفاً و569 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 197.03 جرعة لكل 100 شخص.

    يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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