391 إصابة جديدة بـ «كورونا» و505 حالات شفاء

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 368 ألفاً و242 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 391 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 732 ألفاً و690 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين، وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2075 حالة.

وأعلنت عن شفاء 505 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 724 ألفاً و446 حالة.

كما أعلنت عن تقديم 33 ألفاً و216 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 19 مليوناً و445 ألفاً و872 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 196.61 جرعة لكل 100 شخص.

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