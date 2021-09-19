إلغاء فحص «كورونا» لدخول أبوظبي من داخل الدولة

المصدر: الإمارات اليوم ■ أبوظبي

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي، عن تحديث إجراءات الدخول إلى إمارة أبوظبي من داخل الدولة، واعتمدت إلغاء متطلبات فحوص «كوفيد-19» للدخول، ابتداءً من اليوم.

يأتي ذلك بعد الإعلان عن تحقيق خفض نِسَب الإصابة بفيروس «كوفيد-19» إلى 0.2% من إجمالي الفحوص في الإمارة، وتطبيق نظام المرور الأخضر للدخول إلى بعض الأماكن العامة، وستواصل اللجنة مراقبة الوضع الوبائي، وتحثّ المواطنين والمقيمين والزوّار على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حرصاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وحفاظاً على المكتسبات الصحية المحققة لتعزيز التعافي المستدام في الدولة، وقررت اللجنة وقف استخدام السوار الإلكتروني للحجر المنزلي للقادمين من السفر والمخالطين لحالة إيجابية، ابتداءً من اليوم، ويقتصر استخدام السوار على الحالات الإيجابية.

ويأتي القرار مع تعزيز الإجراءات الاحترازية في الإمارة.

واعتمدت اللجنة استمرار التقيد بتطبيق الحجر المنزلي وإجراء الفحوص المطلوبة في مواعيدها، بالاعتماد على المسؤولية الذاتية، كما اعتمدت تفعيل الرقابة من خلال الأنظمة الصحية لتعزيز الالتزام بالإجراءات المعتمدة، وتحويل المخالفين إلى النائب العام.

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