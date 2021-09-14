632 إصابة جديدة بـ «كورونا» و705 حالات شفاء

المصدر: أبوظبي ■ وام

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 314 ألفاً و18 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم وعزلهم.

‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 632 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 729 ألفاً و518 حالة.

وأعلنت الوزارة وفاة حالتين مصابتين نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2064 حالة، معربة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة الجميع وسلامتهم.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 705 حالات جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 720 ألفاً و653 حالة.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة تقديم 55 ألفاً و408 جرعات من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 18 مليوناً و997 ألفاً و951 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 192.08 جرعة لكل 100 شخص.

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