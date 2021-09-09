«كوفيد-19».. توفير أدوات السلامة للأطفال

المصدر: إعداد : وجيه السباعي

طالبت هيئة الصحة في دبي الأهالي بضرورة توعية أبنائهم حول «كوفيد-19»، بشكل واضح، ليتمكنوا من الوقوف على الأعراض وطرق الانتشار، وكيفية حماية أنفسهم من المرض.

وشددت على ضرورة توفير أدوات السلامة للأطفال وأخذها معهم إلى المدرسة، مثل معقم اليدين، والكمامة، والمناديل، فضلاً عن تعليمهم الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، وإبقاء المسافة الكافية (لا تقل عن مترين)، وآداب العطس والسعال.

ووجهت الهيئة نصائح للطلاب للوقاية من عدوى «كوفيد-19» خلال العام الدراسي، تتمثل في ضرورة إخبار شخص بالغ في حال لاحظ أية أعراض مثل الحمى، أو أعراض تنفسية، والتحدث إلى شخص بالغ إذا شعر بالقلق أو التوتر بشأن العودة إلى المدرسة، وتعزيز الجهاز المناعي من خلال شرب الكثير من الماء واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة التمارين الرياضية، والحصول على قسط كافٍ من النوم.

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