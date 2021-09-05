نجاح عملية إعادة البصر إلى مريضة مواطنة من أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي ■ الامارات اليوم

نجح أطباء مستشفى «مورفيلدز» للعيون في أبوظبي، التابع لمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، وشبكة «مبادلة» للرعاية الصحية، في إعادة البصر إلى مريضة مواطنة من أصحاب الهمم، في عينها اليسرى والوحيدة التي ترى من خلالها، حيث تمت إزالة العين اليمنى في طفولتها، لإصابتها بمرض «جلوكوما» ومضاعفاتها.

وعانت المريضة، التي تبلغ من العمر 40 عاماً، متلازمة داون، كما كانت تعاني منذ الصغر مشكلات في النظر، وصعوبات تعلّم متوسطة إلى شديدة، وخضعت لعمليات جراحية عدة لعلاج «جلوكوما» في كلتا العينين، قبل أكثر من 15 عاماً في أحد المراكز الصحية، ولكن للأسف عانت العديد من المضاعفات، وفقدت الرؤية بالعين اليسرى تماماً، حيث صغر حجمها، وسببت لها ألماً حاداً جراء خضوعها لعمليات سابقة عدة، لذلك تمت إزالة العين اليسرى في ذلك الوقت.

وأوضح استشاري طب وجراحة العيون، الذي أجرى العملية للمريضة وعالجها، الدكتور سيد علي، أنه تبينت حاجة المريضة إلى (جراحة الساد)، حيث إنه ونتيجة التصاقات حادة في العدسة، ومرض الساد، وتأخر التعامل مع الحالة وعلاجها، فقدت بصرها في العين اليمنى الوحيدة عندها، الأمر الذي تطلب إجراء عملية معقدة لإنقاذ العين اليمنى، وحتى نتمكن كأطباء من معاينة أعصاب العين من الداخل، وبالفعل أجريت لها العملية في المستشفى قبل شهرين.

وقال: «تمت خلال العملية التي استغرقت ساعة واحدة، باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة، زراعة عدسة صناعية، وتحسن بصرها في العين اليمنى تماماً»، مشيراً إلى أن العملية كانت معقدة، بسبب التصاق البؤبؤ والعدسة، كرد فعل لعملية جلوكوما سابقة، تمت قبل أكثر من 15 سنة، حيث تم فصل البؤبؤ عن العدسة، ومن ثم استئصال العدسة، وزرع عدسة جديدة، لتسترجع بصرها.

العملية استغرقت ساعة، باستخدام أحدث تقنيات وأجهزة زراعة عدسة صناعية.

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