    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    إجراء فحص PCR للطلبة داخل المدارس في أبوظبي

    فحص اللعاب يسهم في الكشف عن الطلبة المصابين بـ«كورونا» في المدارس. من المصدر

    المصدر:
    • عمرو بيومي - أبوظبي
    التاريخ:

    بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، توفر فحوص PCR في مدارس أبوظبي‬، لدعم انسيابية التعلم وحرصاً على صحة المجتمع المدرسي وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور.

    وتتولى فرق طبية مدرّبة، اعتباراً من 7 سبتمبر، إجراء فحص مسحة الأنف PCR وتحليل اللعاب، لتسهيل التزام الطلاب والمعلمين والعاملين بمتطلبات الفحوصات الدورية، إلى جانب توفير الفحوصات لمن تظهر عليهم أعراض الإصابة.

    طباعة
    أعلى