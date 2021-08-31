50 درهماً سعراً موحداً لفحص «PCR»

المصدر: وام ■ أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تخفيض سعر الفحص المخبري (PCR) وتوحيده، في جميع المنشآت الطبية على مستوى الدولة، ليصبح سعره 50 درهماً، مع إلزام جميع المراكز والمختبرات الصحية بإظهار نتائج الفحوص خلال 24 ساعة من إجراء الفحص.

يأتي ذلك بهدف تخفيف تكاليف الفحوص على المجتمع، وضمان استمرارية دورية الفحوص من الأفراد، على أن يتم تفعيل هذا القرار اعتباراً من 31/‏‏8/‏‏2021.

كما أكدت الوزارة أنها ستراقب التزام المنشآت الصحية بهذا القرار، كما ستعمل مع جميع الجهات الصحية المختصة للتأكد من أن جميع خدمات الفحص تقدّم وفقاً للضوابط المحددة.

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