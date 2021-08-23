"الصحة" تسحب تشغيلات من منتج طبي يحمل خللاً قد يسبب الوفاة

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً بسحب عدد من التشغيلات من منتجين طبيين هما " PipelineTM Flex Embolization Device"، و " PipelineTM Flex Embolization Device with Shield TechnologyTM"، بسبب مشكلات خطرة قد تسببها أثناء الاستخدام، قد تؤدي للوفاة، وطالبت بإعادة جميع التشغيلات المتأثرة إلى الشركة مرة أخرى .



وأوضحت الوزارة في تعميم وجهته إلى جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية الأولية، أن التشغيلات المتأثرة تشمل إصدارات صنعت بين شهري أبريل وأكتوبر من العام 2019، وينتهي تاريخ صلاحية بعضها في أكتوبر 2022، فيما تنتهي صلاحية عدد منها خلال شهري أبريل ومايو 2023.

وتشمل قائمة التشغيلات المتأثرة "PED-250-XX, PED-275-XX, PED-300-XX, PED-325-XX, PED-350-XX, PED-375-XX, PED-400-XX, PED-425-XX, PED-450-XX, PED-475-XX, PED-500-XX PED2-250-XX, PED2-275-XX, PED2-300-XX, PED2-325-XX, PED2-350-XX, PED2- 375-XX, PED2-400-XX, PED2-425-XX, PED2-450-XX, PED2-475-XX, PED2-500-XX

وذكرت أن قرار السحب جاء بعدما تقلت شركة مدترونيك، وهي الشركة المصنعة للمنتج، تقارير حول إصابات خطيرة وحالات وفاة، بسبب كسر أنابيب الدفع من نظام التوصيل أثناء الاستخدام، وطالبت المرضى الذين لديهم جهاز مزروع أن يستمروا في مسار العلاج الطبيعي.

وأوصت الوزارة بتحديد وعزل جميع المنتجات المتأثرة غير المستخدمة، وإعادتها كافة إلى الشركة المصنعة، مع ضرورة إبلاغها في حالة تعرض أحد مستخدميها لأي من الأعراض الجانبية.

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