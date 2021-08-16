1189 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و1419 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 218 ألفاً و163 فحصاً جديداً، خلال الساعات الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 1189 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 701 ألف و776 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة أربع حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2001 حالة. وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1419 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 679 ألفاً و760 حالة.

وأعلنت الوزارة تقديم 12 ألفاً و787 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، خلال الساعات الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات، التي تم تقديمها حتى أمس، 17 مليوناً و376 ألفاً و128 جرعة، وبمعدل توزيع للقاح بلغ 175.69 جرعة لكل 100 شخص.

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