1206 إصابات جديدة بـ«كورونا» و3 حالات وفاة

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 321 ألفاً و610 فحوص جديدة، خلال الساعات الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1206 حالات إصابة جديدة بالفيروس، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 700 ألف و87 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاث حالات مصابة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1997 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1385 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 678 ألفاً و341 حالة.

وأعلنت عن تقديم 50 ألفاً و178 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 17 مليوناً و363 ألفاً و341 جرعة، وبمعدل توزيع للقاح 175.56 جرعة لكل 100 شخص.

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