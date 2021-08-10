الإمارات تعلن «بروتوكول» اعتماد شهادة التطعيم الصادرة من الخارج

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

أعلنت حكومة الإمارات، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، بروتوكول اعتماد شهادة التطعيم الصادرة من خارج الدولة، للتحقق من شهادات التطعيم المرفقة، وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لها، واعتمادها بشكل إلكتروني وآلي، لتيسير حركة القادمين، وضمان سرعة الانتهاء من الإجراء.

وسيتمكن القادمون إلى الدولة من البدء بتسجيل بياناتهم عبر استخدام التطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية (ICA UAE Smart) أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني (smartservices.ica.gov.ae)، ابتداءً من الـ15 من أغسطس الجاري، كما تم الإعلان عن تحديث بعض الخصائص الفنية والتقنية في تطبيق الحصن، لضمان استخدامه بفاعلية وكفاءة أفضل.

وأكدت المديرة التنفيذية بالإنابة بالخدمات العلاجية الخارجية، الدكتورة نورة الغيثي، أن نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى وصلت 80.9%، في حين أن نسبة متلقي جرعتي اللقاح كانت 72.4% من إجمالي السكان، مشددة على أن هذه الاستباقية الوطنية في التعامل مع الجائحة، جاءت وفق استراتيجية وطنية متكاملة، لتسهم في ضمان صحة وسلامة مجتمع دولة الإمارات.

وقالت: «شهدنا، في الفترة الماضية، مدى التزام ووعي مجتمعنا بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية، ما انعكس علينا إيجاباً في تحديث القرارات والإجراءات في مختلف القطاعات، حيث يهدف التحديث الدوري لنسب الطاقة الاستيعابية في القطاعات الحيوية إلى تحقيق التوازن الاستراتيجي، بالإضافة إلى دعم جهود القطاع الصحي لاحتواء جائحة (كوفيد-19)».

وأعلنت الغيثي، تحديث بعض الخصائص الفنية والتقنية في تطبيق الحصن، لضمان استخدامه بفاعلية وكفاءة أفضل، حيث شملت التحديثات إمكانية الدخول إلى الحساب عن طريق رقم الهوية الإماراتية، أو الرقم الموحد، لضمان الخصوصية بشكل أكبر، وتوفير المعلومات الخاصة بالسفر، والتي تبين حالة القادمين أو المغادرين من الدول الحمراء، مع توضيح يوم الوصول، إضافةً إلى بيانات اللقاح، وإضافة صفحة إصدار شهادات التطعيم الرسمية والمختومة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وأيضاً شهادات الفحوص الخاصة بـ«كوفيد-19» مختومة من الوزارة أيضاً، بالإضافة إلى إتاحة قراءة رمز QR الموجود في التطبيق مباشرة من كاميرا الهاتف، أو الماسح المدمج في التطبيق، وهو الوسيلة لتعرف التطعيمات والفحوص بصورة مشفرة.

وأوضحت أنه في حال عدم توافر تطبيق الحصن في الهاتف الماسح، يتم تحويل المستخدم إلى صفحة الويب الخاصة بالحصن، وسيتم طلب آخر أربعة أرقام من رقم الهوية، أو الرقم الموحد، أو رقم الجواز، كما يمكن تفعيل بدائل للتطبيق في حال تعطله تقنياً، منها موقع الحصن وطريقة استخدامه شبيهة بالتطبيق، بالإضافة إلى توفير نظام الـSMS، حيث يتم تلقي نتيجة الفحص أو حالة التطعيم، ورسالة تفاعلية USSD.

وأشارت إلى أن حالة التطبيق تتسم بثلاثة ألوان فقط، في حال كان لون التطبيق لدى المستخدم أخضر، يعني أن الفحص السلبي فعّال، وفي حين اللون الرمادي، يشير إلى أن الفحص غير فعّال. وفي حال كان التطبيق باللون الأحمر، يعني أن المستخدم مصاب بالفيروس، لافتة إلى إمكانية التواصل مع مركز الاتصال على رقم 8004676.

من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، العميد خميس الكعبي، بروتوكول اعتماد شهادة التطعيم الصادرة من خارج الدولة، والذي يهدف إلى التحقق من شهادات التطعيم المرفقة، وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لها، واعتمادها بشكل إلكتروني وآلي، لتيسير حركة القادمين من الخارج، ولضمان سرعة الانتهاء من الإجراء، لضمان العبور الآمن للمسافرين خلال هذه الفترة، ونصح القادمين إلى الدولة بتسجيل بياناتهم عبر استخدام التطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية (ICA UAE Smart) أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني (smartservices.ica.gov.ae).

وقال: «تسجيل شهادات التطعيم اختياري للمسافرين الراغبين في الاستفادة من الميزات التي يحصل عليها الأفراد الحاصلون على اللقاح من داخل الدولة»، مشيراً إلى أنه سيتم فقط اعتماد اللقاحات المعتمدة في الدولة فقط، وستظهر الشهادات المعتمدة على تطبيق الحصن، ويمكن للمسافرين البدء بالتسجيل ابتداءً من الـ15 من أغسطس الجاري.

وأضاف الكعبي: «للتطبيق إمكانية إدراج مختلف البيانات المتعلقة بالمسافر، بما فيها معلومات عن شهادات التطعيم، حيث بلغ عدد مستخدمي هذه التطبيقات 63 ألف مسافر من مختلف أنحاء العالم، حيث تتوافر خدمة تسجيل القادمين على التطبيق (ICA) أو على الموقع الإلكتروني التابع للهيئة».

وأشار إلى أن التسجيل سيتم من خلال خطوات بسيطة وسريعة، تبدأ بتعبئة البيانات الشخصية وبيانات الجواز لمقدم الطلب، مع إدراج عنوان السكن داخل الدولة، ومن ثم يتم تقديم المعلومات المتعلقة بالتطعيم وإرفاق ما يثبت ذلك، فيما سيتم خلال الأيام القادمة توضيح كل الخطوات التفصيلية لاعتماد شهادات التطعيم من خارج الدولة، وذلك عبر مختلف وسائل الإعلام.

تطعيم الأطفال

كشفت المديرة التنفيذية بالإنابة بالخدمات العلاجية الخارجية، الدكتورة نورة الغيثي، أن من بين إجمالي الأطفال الحاصلين على اللقاح، عانى 29.7% منهم ألماً في مكان الحقنة، و8% منهم صداعاً، و3.7% حمى أو ارتفاعاً في درجة الحرارة، كما أثبتت نتائج الدراسة التكميلية للاستجابة المناعية للقاح «سينوفارم» للأطفال، التي أجرتها الدولة، فعالية ومأمونية اللقاح على الأطفال، وحسب البيانات الأولية، فإن 96.6% من المشاركين الأطفال في الدراسة، قد تطورت لديهم أجسام مضادة ضد الفيروس، مشددة على أن مأمونية اللقاح مرتفعة لهذه الفئة العمرية، حيث لا توجد إصابات بين المطعمين من فئة الأطفال بعد تلقي الجرعة الثانية.

وأشارت إلى أن الإحصاءات المتعلقة بأثر اللقاح في فئتي المطعمين وغير المطعمين، بينت في شهر يوليو الماضي أن الإصابة بين المطعمين تكون بأعراض خفيفة، لا تستدعي دخولهم إلى المستشفى، ويتم عزلهم في المنزل أو الفنادق بنسبة 99%، في حين بلغت نسبة من استدعى دخولهم إلى المستشفى 1% فقط، كما بينت الإحصاءات أيضاً، أن ثمانية من أصل 10 مصابين، يتم إدخالهم إلى المستشفى هي بين الحالات غير المطعمة، وأن تسعة من أصل 10 مصابين يتم إدخالهم إلى العناية المركزة هم من فئة غير المطعمين.

• %72.4 نسبة متلقي جرعتي اللقاح من إجمالي السكان.

تسجيل شهادات التطعيم اختياري للمسافرين الراغبين في الاستفادة من ميزات الحاصلين على اللقاح.

نسبة متلقي جرعتَي اللقاح بلغت 72.4% من إجمالي السكان. À أرشيفية

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