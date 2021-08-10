إعلان بروتوكول اعتماد شهادة التطعيم الصادرة من خارج الدولة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

عقدت حكومة الإمارات، الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة "كوفيد -19"، أعلنت خلالها عن بروتوكول اعتماد شهادة التطعيم الصادرة من خارج الدولة للتحقق من شهادات التطعيم المرفقة وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لها، واعتمادها بشكل الكتروني وآلي، لتسيير حركة القادمين وضمان سرعة الانتهاء من الإجراء، حيث سيتمكن القادمين إلى الدولة البدء بتسجيل بياناتهم عبر استخدام التطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ICA UAE Smartأو عبر زيارة الموقع الإلكتروني smartservices.ica.gov.aeابتداءً من الخامس عشر من أغسطس، كما تم الإعلان عن تحديث بعض الخصائص الفنية والتقنية في تطبيق الحصن وذلك لضمان استخدام التطبيق بفاعلية وكفاءة أفضل.

وتفصيلاً، أكدت المدير التنفيذي بالإنابة بالخدمات العلاجية الخارجية، الدكتورة نورة الغيثي، مواصلة القطاع الصحي جهوده بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لأخذ التطعيم حيث وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 80.97% في حين أن نسبة متلقي جرعتي لقاح كانت 72.46% من إجمالي السكان، مشددة على أن هذه الاستباقية الوطنية في التعامل مع الجائحة، جاءت وفق استراتيجية وطنية متكاملة، لتسهم في ضمان صحة وسلامة مجتمع دولة الإمارات، وللحفاظ أيضاً على الإنجازات الفريدة التي تم تحقيقها خلال هذه الأزمة العالمية.

التزام مجتمعي

وقالت الغيثي: "شهدنا في الفترة الماضية، مدى التزام ووعي مجتمعنا بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ما عكس علينا إيجاباً في تحديث القرارات والإجراءات في مختلف القطاعات، حيث يهدف التحديث الدوري لنسب الطاقة الاستيعابية في القطاعات الحيوية إلى تحقيق التوازن الاستراتيجي، بالإضافة إلى دعم جهود القطاع الصحي لاحتواء جائحة كوفيد-19. ويأتي ذلك ضمن دراسة الوضع في الدولة وبنسب تضمن أمن وسلامة كافة فئات المجتمع"، مشددة على أن تلك الجهود الوطنية والمدعومة بالتكامل المجتمعي ومدى إدراكه بالمسؤولية، هي الطريقة الأمثل للوصول إلى التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية الجديدة بسلام وأمان.

تطعيم الأطفال

وأضافت: "في إطار جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لجميع فئات المجتمع من دون استثناء، تم الإعلان في وقت سابق عن توفير اللقاح للأطفال من السن الثالثة إلى السن السابعة عشرة من لقاح ساينوفارم أما لقاح فايزر فهو متوفر للأطفال أيضا من الفئة العمرية 12 – 15 سنة، وقامت الدولة بتوفير اللقاح للأطفال وفق استراتيجيات مدروسة، ودراسات ونتائج سريرية تمت على 900 مشارك من الأطفال، وتبين مع هذه النتائج، عدم حدوث أية آثار عكسية بعد إعطاء الجرعتين الأولى والثانية معاً، حيث لم تثبت أي أعراض سلبية خطيرة على متلقي اللقاح حتى اليوم ولم تتعدى الآثار الجانبية للقاح الآثار البسيطة كالألم مكان الحقنة وبعض الأعراض البسيطة كالحمى بنسب بسيطة جداً والتي لا تلبث أن تزول، ويصاحب ظهور هذه الأعراض عند إعطاء أي لقاح تم اعتماده في السابق ضد أمراض أخرى كلقاح شلل الأطفال وغيرها من اللقاحات".

وكشفت نورة الغيثي، أن من بين إجمالي الأطفال الحاصلين على اللقاح، عانى 29.7% منهم من ألم في مكان الحقنة، و8% منهم من صداع، و3.7% من حمى أو ارتفاع في درجة الحرارة، كما أثبتت نتائج الدراسة التكميلية للاستجابة المناعية للقاح سينوفارم للأطفال التي أجرتها الدولة فعالية ومأمونية اللقاح على الأطفال، وحسب البيانات الأولية فإن 96.6٪ من المشاركين الأطفال في الدراسة قد تطورت لديهم أجسام مضادة ضد الفيروس، مشددة على أن مأمونية اللقاح مرتفعةلهذه الفئة العمرية، حيث لا توجد إصابات بين المطعمين من فئة الأطفال بعد تلقي الجرعة الثانية.

وأشارت إلى أن الإحصاءات المتعلقة بأثر اللقاح على الفئتين المطعمين وغير المطعمين تبين في شهر يوليو الماضي أن الإصابة بين المطعمين تكون بأعراض خفيفة ولا تستدعي دخولهم إلى المستشفى ويتم عزلهم في المنزل أو الفنادق بنسبة 99%، في حين بلغ نسبة من استدعى دخولهم إلى المستشفى 1% فقط، كما بينت الإحصاءات أيضاً، أن 8 من أصل 10 مصابين يتم إدخالهم إلى المستشفى هي بين الحالات غير المطعمة، وأن 9 من أصل 10 مصابين يتم إدخالهم إلى العناية المركزة هم من فئة غير المطعمين، وذلك للفترة ما بين الأول من يناير وحتى الثالث والعشرين من يوليو الماضي.

تحديث "الحصن"

وأعلنت الغيثي، عن تحديث بعض الخصائص الفنية والتقنية في تطبيق الحصن وذلك لضمان استخدام التطبيق بفاعلية وكفاءة أفضل، حيث شملت التحديثات إمكانية الدخول إلى الحساب عن طريق رقم الهوية الإماراتية أو الرقم الموحد لضمان الخصوصية بشكل أكبر، وتوفير المعلومات الخاصة بالسفر، والتي تبين حالة القادمين أو المغادرين من الدول الحمراء مع توضيح يوم الوصول إضافةً إلى بيانات اللقاح، وإضافة صفحة إصدار شهادات التطعيم الرسمية والمختومة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وأيضا شهادات الفحوصات الخاصة بكوفيد-19 مختومة من الوزارة أيضاً، بالإضافة إلى إتاحة قراءة رمز QRالموجود في التطبيق مباشرة من كاميرا الهاتف، أو الماسح المدمج في التطبيق، وهو الوسيلة لتعريف التطعيمات والفحوصات بصورة مشفرة.

وأوضحت أنه في حال عدم توفر تطبيق الحصن في الهاتف الماسح، يتم تحويل المستخدم إلى صفحة الويب الخاصة بالحصن، وسيتم طلب آخر 4 أرقام من رقم الهوية، أو الرقم الموحد، أو رقم الجواز، كما يمكن تفعيل بدائل للتطبيق في حال تعطله تقنياً، منها موقع الحصن وطريقة استخدامه شبيهة بالتطبيق، بالإضافة إلى توفير نظام ال SMSحيث يتم تلقي نتيجة الفحص أو حالة التطعيم، ورسالة تفاعلية USSD.

وأشارت إلى أن حالة التطبيق تتسم بثلاثة ألوان فقط، في حال كان لون التطبيق لدى المستخدم أخضر، يعني أن الفحص السلبي فعال، وفي حين اللون الرمادي يشير إلى أن الفحص غير فعال. وفي حال كان التطبيق باللون الأحمر، يعني أن المستخدم مصاب بفيروس كوفيد-19لافته إلي إمكانية التواصل مع مركز الاتصال على رقم 8004676.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، العميد خميس الكعبي، أن دولة الإمارات تتمتع برؤية سباقة في توظيف التكنولوجيا المتقدمة، مما ساهمت في وضع بنية تحتية متقدمة لمختلف القطاعات، وخاصة بما يتعلق بالبيانات الشخصية، والسجل السكاني.هذه الاستراتيجية الاستباقية ساعدت في تعزيز كفاءات مخرجات الأعمال، في الظروف العادية والخاصة مثل جائحة كوفيد-19.

التطعيم في الخارج

وأعلن الكعبي، عن بروتوكول اعتماد شهادة التطعيم الصادرة من خارج الدولة، والذي يهدف إلى التحقق من شهادات التطعيم المرفقة وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لها، واعتمادها بشكل الكتروني وآلي، لتسيير حركة القادمين من الخارج، ولضمان سرعة الانتهاء من الإجراء، وذلك لضمان العبور الآمن للمسافرين خلال هذه الفترة، ونصح القادمين إلى الدولة تسجيل بياناتهم عبر استخدام التطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ICA UAE Smartأو عبر زيارة الموقع الإلكتروني smartservices.ica.gov.ae.

وقال: " تسجيل شهادات التطعيم اختياري للمسافرين الراغبين بالاستفادة من المميزات التي يحصل عليها الأفراد الحاصلين على اللقاح من داخل الدولة مشيراً إلى أنه سيتم فقط اعتماد اللقاحات المعتمدة في الدولة فقط، وستظهر الشهادات المعتمدة على تطبيق الحصن، ويمكن للمسافرين البدء بالتسجيل ابتداءً من الخامس عشر من أغسطس".

وأضاف الكعبي: "للتطبيق إمكانية إدراج مختلف البيانات المتعلقة بالمسافر بما فيها معلومات عن شهادات التطعيم، حيث بلغ عدد مستخدمي هذه التطبيقات 63 ألف مسافر من مختلف أنحاء العالم حيث تتوافر خدمة تسجيل القادمين على التطبيق ICAأو على الموقع الالكتروني التابع للهيئة"، مشيراً إلى أن التسجيل سيتم من خلال خطوات بسيطة وسريعة تبدأ بتعبئة البيانات الشخصية وبيانات الجواز بمقدم الطلب، مع إدراج عنوان السكن داخل الدولة، ومن ثم يتم تقديم المعلومات المتعلقة بالتطعيم وإرفاق ما يثبت ذلك، فيما سيتم خلال الأيام القادمة توضيح كافة الخطوات التفصيلية لاعتماد شهادات التطعيم من خارج الدولة وذلك عبر مختلف وسائل الإعلام.

وفي ختام الإحاطة رحب الكعبي،بجميع القادمين إلى الدولة، وتمنى لهم قضاء زيارة أو إقامة أمنة وممتعة مع الحرص على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، فصحتكم أولويتنا، ونصح جميع القادمين باتباع البروتوكولات الصحية المتبعة في الدولة، والتواصل مع الجهات المختصة للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بكوفيد-19.

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