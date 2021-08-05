توفير لقاح «سينوفارم» للأطفال من 3 إلى 17 عاماً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ وام

بدأت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) توفير لقاح «كوفيد-19» من «سينوفارم» للأطفال من عمر ثلاثة إلى 17 عاماً، في مراكز ومنشآت عدة تابعة لشبكة «صحة» من دون حجز موعد، بعد أن تم اعتماد اللقاح من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع للاستخدام الطارئ، بناءً على نتائج الدراسات السريرية والتقييم المحلي، كما سيتواصل توفير لقاح «فايزر-بيونتيك» للفئة العمرية من 12 عاماً فما فوق.

ووفرت الشركة، حرصاً على ضمان الوقاية اللازمة لجميع أفراد المجتمع، لقاح «كوفيد-19» من «سينوفارم» في أبوظبي عبر مركز «صحة» لتطعيم «كوفيد-19»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومركز المشرف التخصّصي للأطفال، وفي مجالس المشرف والمنهل والبطين، وفي العين يتوافر اللقاح بمركز«صحة» لتطعيم «كوفيد-19» في مركز العين للمؤتمرات ومركز الطوية التخصصي للأطفال ومجلس فلج هزاع.

أما في الظفرة فيتم توفير اللقاح في مجالس دلما وغياثي والمرفأ، وليوا والسلع ومركز الظفرة لطب الأسرة، ومركز «صحة» لتطعيم «كوفيد-19» في قاعة جمعية الظفرة.

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