1519 إصابة جديدة بـ «كورونا» و1466 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي ■ وام

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 284 ألفاً و403 فحوص جديدة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم، وعزلهم.

‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص، على مستوى الدولة، في الكشف عن 1519 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 682 ألفاً و377 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1466 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 659 ألفاً و664 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1951 حالة، معربة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع. كما أعلنت الوزارة عن تقديم 15 ألفاً و279 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 16 مليوناً و810 آلاف و996 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 169.97 جرعة لكل 100 شخص.

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