1528 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».. و4 وفيات

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن إجراء 232 ألفاً و307 فحوص جديدة لاكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) والمخالطين لها وعزلهم.

‌وأسهم توسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1528 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 671 ألفاً و636 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة أربعة أشخاص من تداعيات الإصابة بالفيروس.

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1920 حالة.

وأعربت الوزارة عن مواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أعلنت عن شفاء 1491 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 649 ألفاً و173 حالة.

وأعلنت الوزارة عن تقديم 51 ألفاً و73 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها، حتى أمس، 16 مليوناً و495 ألفاً و917 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 166.79 جرعة لكل 100 شخص.

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