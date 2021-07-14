الإمارات تقدم 16 مليون جرعة لقاح «كورونا»

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 263 ألفاً و784 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، حيث تم الكشف عن 1522 حالة إصابة جديدة، ‌كما أعلنت عن وفاة ست حالات مصابة. ‌كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1485 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض. وأعلنت الوزارة عن تقديم 73 ألفاً و831 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 16 مليوناً و42 ألفاً و491 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 162.20 جرعة لكل 100 شخص.

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