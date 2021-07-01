القلق من أمراض الذكورة يزيد الأعراض المرضية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد اطباء ضرورة أن يراجع المريض المصاب بإمراض المسالك البولية وامراض الذكورة، العيادات الطبية حتى لا تتفاقم الحالة.

وقالوا إن البعض يرفض التوجه للعيادة خشية من نظرة المجتمع، ويدخل في حالة قلق وتوتر، وبسبب هذا القلق قد تزيد حالته سوء.

ويقول الدكتور هالوك كولاكسيزوغلو أستاذ وأخصائي جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة، بعيادة هيلث هب، بدبي فيستيفال سيتي: غالباً ما يلجأ الرجال إلى علاج مثل هذه المشاكل بأنفسهم دون وصفة الطبيب، لكن الدراسات بينت أن بعض هذه العلاجات قد تؤثر سلباً على الصحة، فيما تفيد استشارة أخصائي أمراض المسالك البولية، بالمقابل، في العلاج البدني، إلى جانب فائدتها في القضاء الآثار النفسية المحتملة، مثل الشعور بالغضب والقلق أو الاكتئاب.

ويهتم أخصائي أمراض المسالك البولية بتقييم مشاكل الرجال الصحية في بيئة آمنة ومريحة يستطيع المرضى فيها مناقشة مخاوفهم بصراحة وسرية والحصول على وصفة العلاج المناسب.

ومن المشاكل الصحية شائعة عند الرجال:

•العجز الجنسي: يشير الأطباء إلى أن هذه الحالة هي أكثر مشاكل الرجال الصحية انتشاراً في العالم.

•مرض بيروني: وهو ينجم عن نمو نسيج ندبي ليفي داخل القضيب مما يسبب انتصاباً منحنياً ومؤلماً أثناء الجماع في بعض الحالات.

•انخفاض التستوستيرون: تسبب هذه الحالة عدة مشاكل أخرى تؤثر على نسبة كبيرة من الرجال، ومنها خسارة الكتلة العضلية، وزيادة دهون الجسم، وتراجع الرغبة الجنسية مع احتمال الإصابة بالعجز الجنسي.

•القذف المبكر: وهي مشكلة شائعة يمكن علاجها، ولا بد من استشارة الطبيب في حال تكرارها لطرح الحلول المتوفرة، وقد يحال المرضى إلى أخصائي نفسي للتحقق من علامات القلق أو مشاكل في العلاقة.



نصائح عند الزيارة الأولى إلى طبيب المسالك البولية

•عدم الخوف من طرح الأسئلة: تخلص من الشعور بالحرج ولا تتردد بسؤال الطبيب عن أي مسألة تخطر ببالك. يتواصل أخصائي أمراض المسالك البولية مع العديد من المرضى يومياً وهو قادر على إعطاء النصائح والإرشادات اللازمة.

•الخصوصية والسرية: كن على يقين بأن الطبيب سيحافظ على خصوصيتك وسرية كل شيء يتعلق بك أو بصحتك.

•الاستشارة النفسية: قد يلعب القلق ومشاكل العلاقة الزوجية دوراً في تطور الأعراض أو تفاقمها، لذلك فإن استشارة أخصائي نفسي يمكن أن تفيد في الحد من العوامل النفسية التي تؤثر على الصحة.

•علاجات أخرى غير دوائية: الأدوية ليست العلاج الوحيد للمشاكل المتعلقة بصحة الرجل، بل ثمة الكثير من الخيارات الأخرى التي يمكن أن يرشدك إليها الطبيب.

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