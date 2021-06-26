2282 إصابة جديدة بـ «كورونا» و10 وفيات

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن إجراء 274 ألفاً و917 فحصاً جديداً، لاكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 2282 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 624 ألفاً و814 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 10 حالات نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1792 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة أيضاً عن شفاء 2233 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيهم التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 603 آلاف و541 حالة، كما أعلنت الوزارة عن تقديم 103 آلاف و196 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19».

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها، حتى أمس، 15 مليوناً و43 ألفاً و227 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 152.10 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

• إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا» المسجلة في الدولة 624 ألفاً و814 حالة.

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