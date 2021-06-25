«صحة دبي» تستعرض تجربتها في مواجهة «كوفيد-19»

المصدر: دبي ■ وام

استعرضت هيئة الصحة في دبي تجربتها في مواجهة «كوفيد-19»، خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض الصحة العربي «آراب هيلث 2021».

ولاقت منصة الهيئة في المعرض إقبالاً لافتاً منذ اليوم الأول للحدث، الذي استمر أربعة أيام، من قبل الرواد والمشاركين فيه من مختلف المؤسسات والشركات المتخصصة الرائدة من داخل الدولة وخارجها، الذين حرصوا على التعرف إلى الجهود التي تبذلها الهيئة من أجل الوصول إلى مستقبل صحة أفضل.

وسجلت الهيئة حضورها في نسخة المعرض هذا العام للمرة الأولى إلى جانب مجموعة من شركائها الاستراتيجيين، وهم مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، و«طيران الإمارات»، ومؤسسة «نور دبي»، ومستشفى «الجليلة» للأطفال. وسلطت الهيئة الضوء على الجهود التي تبذلها دبي من أجل تجاوز التحدي العالمي الذي فرضه فيروس «كورونا»، وتعريف رواد المعرض بتجربة دبي النموذجية وأساليبها الناجحة في مواجهة جائحة «كوفيد-19»، وتجاوز فترة ذروة الجائحة وخطوات التعافي السريعة التي تتبنى تنفيذها، والتي وثقتها في كتاب حمل عنوان «التحدي.. تجربة دبي في التصدي لجائحة كوفيد-19» في نسخة أولى إلكترونية.

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