"الصحة" تعلن تقديم 118,856 جرعة من لقاح كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

المصدر: أبوظبي-وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 118,856جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 14,631,482 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 147.94 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد - 19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس .

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