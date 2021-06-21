"الجينوم البشري الإماراتي" يجمع 10000 عينة من المواطنين

المصدر: أمين الجمال - دبي:

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «جي 42 للرعاية الصحية»، الدكتور فهد المرزوقي، إن «مشروع الجينوم البشري الإماراتي، جمع منذ البدء فيه حتى الآن، نحو 10 آلاف عينة من المواطنين، تمثل الأساس في قاعدة البيانات التي نسعى لإنجازها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن قاعدة البيانات المتعلقة بالجينوم الإماراتي، تساعد على تحليل البيانات الموجودة فيها والاستفادة منها في الدراسات والأبحاث العلمية التي تسهم بشكل كبير في المجال العلمي في الدولة.

وأوضح أن العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، ستنضم إلى مشروع الجينوم الإماراتي خلال الفترة المقبلة، ويتم حالياً العمل على تحديد هذه المرافق الطبية، وسيكون هناك فريق وربما فرق للزيارات المنزلية لأخذ العينات من المواطنين وفق آلية سيتم تحديدها، منوهاً بأن برنامج الجينوم الوطني يتضمن ثلاث مراحل، هي مرحلة جمع العينة، والمرحلة الثانية فك شفرة الحمض النووي، ومن ثم المرحلة الأخيرة وهي مرحلة بناء قاعدة البيانات.

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