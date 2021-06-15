1837 إصابة جديدة بـ «كورونا» و1811 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 237 ألفاً و439 فحصاً جديداً لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 1837 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 599 ألفاً و823 حالة.

وكشفت الوزارة عن شفاء 1811 حالة جديدة لمصابين بكورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 579 ألفاً و45 حالة.

وأعلنت عن وفاة أربع حالات نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1730 حالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news