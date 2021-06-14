«صحة» تعزّز الخدمات الذاتية لمواعيد المرضى

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق قناة «واتس أب للأعمال» وسيلة إضافية تتيح للمرضى إدارة تجاربهم الصحية عبر الشبكة، ويتكامل إدخال القناة الجديدة مع أنظمة حجز المواعيد الأساسية الحالية لدى «صحة»، مثل بوابة المريض، وتطبيق «صحة» ومركز الاتصال، وذلك للارتقاء بتجارب المرضى وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الصحية.

وقال المدير التنفيذي للمعلومات في مجموعة «صحة» بدر القبيسي: «نفخر في (صحة) بحرصنا على تلبية احتياجات عملائنا والإصغاء لملاحظاتهم وتضمينها في عملياتنا وخدماتنا. وبناءً على نتائج استطلاع تجربة المريض الأخيرة لدينا، طلبت نسبة 70% من مرضى (صحة) الحصول على خدمات ذاتية تساعدهم في إدارة مواعيدهم».

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