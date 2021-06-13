2079.1 متوسط حالات الشفاء يومياً من «كورونا» الأسبوع الماضي

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

أظهرت إحصاءات رسمية صادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن متوسط حالات الشفاء اليومي بين مصابي «كورونا» خلال الأسبوع الماضي (من 6 حتى 12 يونيو الجاري)، بلغ 2079.1 حالة شفاء، فيما بلغ متوسط فحوص PCR الاستباقية للكشف المبكر عن فيروس «كوفيد-19» نحو 231 ألفاً و371 فحصاً، ومعدل الإصابة الإيجابي 0.9%، فيما انخفض معدل الوفيات من الإصابات إلى 0.2%.

وعزا أطباء في خط الدفاع الأول ارتفاع نسب الشفاء في الدولة لتقترب بشكل من أعداد الإصابات اليومية إلى توفر بنية تحتية فاعلة للنظام الصحي، وتسريع عملية تسجيل اللقاحات المعتمدة، إضافة إلى دور حملة الإعلام والتوعية، وتعاون أفراد المجتمع بنشر الإيجابية والمبادرة إلى أخذ اللقاح.

وأشاروا إلى أن إقامة المستشفيات التخصصية عالمية المستوى، وتوفير أحدث التجهيزات والكوادر الطبية أسهم في أن يصبح النموذج الإماراتي في التصدي للجائحة مثالاً يُحتذى، بفضل الرؤية الاستباقية للدولة.

وكانت الجهات الصحية في الدولة أوصت بالفحص الدوري لفيتامينات «د» و«ج» و«الزنك» للتأكد من عدم انخفاض أيّ منها، لأهميتها لتعزيز مناعة الجسم، والوقاية من الأمراض المعدية، بما في ذلك الوقاية من «كوفيد- 19».

وبينت دراسات علمية أن نقص أي من هذه العناصر قد يجعل الجسم أكثر قابلية للإصابة بالمرض، لدورها المهم في تعزيز جهاز المناعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news