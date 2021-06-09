2205 حالات إصابة جديدة بـ «كورونا»

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 209 آلاف و26 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية، لاكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا، كشفت عن 2205 حالات إصابة جديدة، كما أعلنت عن وفاة حالتين مصابتين. كما أعلنت عن شفاء 2168 حالة جديدة لمصابين بالفيروس. وأعلنت تقديم 63 ألفاً و984 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 13 مليوناً و411 ألفاً و248 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 135.60 جرعة لكل 100 شخص.

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