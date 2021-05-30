1812 إصابة جديدة بـ «كورونا» و1779 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 204 آلاف و487 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية، لحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 1812 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 567 ألفاً و263 حالة.

كما أعلنت عن وفاة خمس حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1673 حالة.

وأعلنت عن شفاء 1779 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 547 ألفاً وثماني حالات. كما أعلنت الوزارة عن تقديم 110 آلاف و605 جرعات من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 12 مليوناً و756 ألفاً و630 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 128.98 جرعة لكل 100 شخص.

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