نبضات.. نصائح للوقاية من «القولون العصبي»

المصدر: إعداد: وجيه السباعي

قال اختصاصي الجهاز الهضمي والكبد والمناظير في مستشفى الإمارات التخصصي بمدينة دبي الطبية الدكتور أحمد صابر يونس، إن «القولون العصبي» يعتبر خللاً وظيفياً، ولا يصنف مرضاً، وينتج عن حساسية تجاه بعض المواد الموجودة في الأغذية، وللوقاية منه ينبغي اتباع الآتي:

■ الابتعاد عن الضغوط العصبية والنفسية قدر الإمكان.

■ شرب كميات كافية من المياه بحيث لا تقل عن 10 أكواب في الجو العادي، وتراوح بين 12 و14 كوباً في الجو الحار.

■ ضرورة التوازن في نوعيات ومواعيد وكميات الطعام.

■ الابتعاد عن تناول وجبات الطعام قبل النوم.

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