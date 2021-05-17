1251 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» ووفاة شخصين

المصدر: ‌أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن إجراء 103 آلاف و918 فحصاً جديداً، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والمخالطين لهم، وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 546 ألفاً و182 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1631 حالة.

‌وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1222 حالة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيهم من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 526 ألفاً و302 حالة.

وأعلنت الوزارة عن تقديم 2406 جرعات جديدة من لقاح «كوفيد-19»، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس 11 مليوناً و450 ألفاً و769 جرعة، ويرتفع معدل توزيع اللقاح 115.78 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، للمساعد في تقليل عدد الإصابات، والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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