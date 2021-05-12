1508 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» خلال 24 ساعة

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن إجراء 210 آلاف و362 فحصاً جديداً لفئات مختلفة من المجتمع، بهدف حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

كما أعلنت شركة «صحة» عن توفير لقاح «فايزر-بيونتيك» في مركزَي «دبي باركس» و«المسح الوطني» في عجمان.

وتفصيلاً، أسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1508 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من جنسيات مختلفة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الدولة 540 ألفاً و646 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخصين من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في الدولة 1619 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1477 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 520 ألفاً و882 حالة.

وأعلنت الوزارة، أمس، عن تقديم 93 ألفاً و610 جرعات جديدة من لقاح «كوفيد-19».

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات، التي قدمتها حتى أمس، 11 مليوناً و366 ألفاً و954 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 114.93 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» للمواطنين والمقيمين في الدولة، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات المصابة والسيطرة على الفيروس.

وفي الإطار نفسه، أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بالتنسيق والتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، عن توافر لقاح «فايزر-بيونتيك» المضاد لفيروس «كوفيد-19» في مركز «دبي باركس» ومركز المسح الوطني في عجمان، التابعين لشركة «صحة».

وأوضحت أنه يمكن للراغبين في الحصول على هذا اللقاح حجز موعد عبر تطبيق «صحة» لأخذ التطعيم في هذين المركزين.

وأكدت أهمية أخذ اللقاح ضد «كوفيد-19»، لتسريع عملية التعافي في الإمارات وتحصين أفراد المجتمع.

وتوفر شركة «صحة» لقاح «فايزر-بيونتيك» كذلك بعدد من مراكزها في أبوظبي والعين والظفرة، وهي: مركز صحة لتطعيم «كوفيد-19»، ميناء زايد، ومركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل، مركز مدينة محمد بن زايد الصحي، ومركز الباهية الصحي، ومركز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل، ومركز صحة لتطعيم «كوفيد-19» في مركز العين للمؤتمرات، ومركز نعمة الصحي في مدينة العين، ومركز الظفرة لطب الأسرة.

وبإمكان جميع أفراد المجتمع تلقي لقاح «فايزر-بيونتيك»، ماعدا الأشخاص الذين شاركوا في الدراسة السريرية لتجارب المرحلة الثالثة من أخذ اللقاح، والأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة أو أكثر من أي لقاح آخر ضد «كوفيد-19»، والنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون حالات محددة، إذ سيتم تقييم ذلك من قبل الفريق الطبي.

كما يستثنى من أخذ اللقاح الأشخاص الذين لديهم حساسية شديدة تجاه أي من مكوناته، والأطفال دون سن الـ16 عاماً.

• تقديم 93 ألفاً و610 جرعات جديدة من لقاح «كوفيد-19»، والإجمالي 11.366.954 مليوناً.

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