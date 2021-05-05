«بلدية دبي» تغلق مؤسستين وتُنذر 30

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت بلدية دبي بأنها أغلقت مؤسستين، أول من أمس، وخالفت أخريين، بسبب تجاهل الإجراءات الاحترازية المحددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما أنذرت 30 مؤسسة أخرى.

وأوضحت البلدية أن قرار الإغلاق شمل مركز لياقة بدنية في منطقة القصيص، بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، كما تم إغلاق مغسلة واحدة في منطقة نايف، بسبب الاكتظاظ، وعدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية.

ولفتت إلى أن الإغلاقات والمخالفات جاءت بسبب تجاهل الإجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت البلدية بأن المفتشين نفذوا 2372 زيارة تفتيشية، وبلغت نسبة الالتزام 98%، بمعدل 2338 مؤسسة.

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